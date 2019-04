Havenwerkers weigeren schip te lossen uit solidariteit met bemanning

Havenmedewerkers van de Rotterdamse terminal European Bulk Services (EBS) hebben in de nacht van woensdag op donderdag geweigerd een Duits vrachtschip te lossen. De actie was een gebaar van solidariteit naar de bemanning van het schip.

Het gaat om het schip MV Puma van rederij Blumenthal waarop zo'n 17 Filipijnse, Russische en Oekraïense zeelieden werken. De Duitse reder staat erom bekend dat hij medewerkers zwaar onderbetaalt. Ook weigert hij cao-afspraken te maken.

Het maandloon van een vol matroos bedraagt volgens vakbond FNV circa 900 dollar voor 48 uur per week werken. Het internationale minimumloon is 1085 dollar per maand. Ook zijn de leefomstandigheden aan boord slecht, meldt FNV Havens.

De actie in de Rotterdamse haven kwam op gang toen de kapitein van het schip weigerde om een inspecteur aan boord te laten van de ITF (International Transport Workers) die de arbeidsomstandigheden kwam controleren.