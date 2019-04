Friese paarden gaan via Hoeksche Waards 'datingbureau' de hele wereld over

Eén van de grootste handelaren in Friese paarden, die verwacht je niet in de Hoeksche Waard. Toch gaan de paarden van Charissa en Richard Flier vanuit Mijnsheerenland de hele wereld over. Jaarlijks worden zo’n honderd paarden verkocht aan klanten in zo'n dertig landen.

“Daar zitten hele bijzonder klanten bij”, vertelt Charissa trots. “De bekende schrijver Dan Brown bijvoorbeeld, een sultan uit Oman en zelfs een buitenlandse president heeft zes paarden bij ons gekocht. Maar daar mogen we verder niks over bekend maken.” Bij een bezoek aan Nederland met zijn privéjet kwam heel wat beveiliging kijken.

Zelf vinden Charissa en Richard de term ‘handelsstal’ niet helemaal de lading dekken. "We zeggen voor de grap weleens dat we een datingbureau hebben, omdat we echt kijken naar of een paard en een klant goed bij elkaar passen."

Gouden Koets

Friese paarden worden gezien als de crème de la crème onder de paarden. De volledig zwarte paarden lopen voor de gouden koets op Prinsjesdag en zijn te zien in allerlei grote Hollywoodfilms. Het soort klanten dat aanklopt in Mijnsheerenland is dan ook heel divers. "De ene dag stapt er hier iemand binnen op klompen en de andere dag op Prada-hakken", zegt Charissa.

Het stel was nog geen 20 jaar bij de start van het bedrijf en moest nog veel leren. Zeker in een wereld waar goede contacten zo belangrijk zijn, was het flink aanpoten om geaccepteerd en gerespecteerd te worden.

“Dit hebben we allemaal kunnen doen dankzij mijn vader, die ‘Frysk-Andaluz’ veertien jaar geleden kocht. En we zijn nog steeds heel blij met deze locatie. Het is een prachtig stukje groen in de Hoeksche Waard en we zitten dichtbij Rotterdam Airport en Schiphol”, aldus Richard.

Trainen

Charissa legt uit dat er vooral veel tijd zit in het trainen van de dieren. “We maken ze vertrouwd met de mens en laten ze wennen aan bereden worden. Voor de waarde van het paard is het belangrijk dat het dier er vrolijk en gezond uitziet, dus met mooie spieren. En hoe braver, hoe eerder het paard verkocht wordt.”

Friese paarden fokken doen de twee ook, maar dan vooral als hobby en op kleine schaal. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag werd er een veulen geboren. “Dat is nummer acht dit jaar en we verwachten er elf. Als je dan bedenkt dat we zo’n honderd paarden per jaar verkopen, snap je wel dat we daar niet tegenop kunnen fokken.” De meeste paarden die worden verkocht, komen van fokkers uit Friesland.

En als zo’n paard verkocht wordt, is afscheid nemen ook niet altijd makkelijk. “Met sommige paarden heb je een hechtere band dan met anderen. Als die dan naar het buitenland gaan en je weet dat je ze nooit meer ziet, dan laten we nog weleens een traantje.”