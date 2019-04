Damen Shipyards sluit 2018 af met rode cijfers

Damen Shipyards is vorig jaar voor het eerst in vijftien jaar in de rode cijfers gedoken. De scheepsbouwer uit Gorinchem heeft last van een tegenvallende vraag, vooral in de sleepbotensector. Ook leed Damen operationele verliezen bij recent overgenomen werven, in de Rotterdamse Botlek, op Curaçao en in Roemenië.