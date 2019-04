Regisseur The Passion waant zich in speeltuin

Over een paar uur is het zover: The Passion in Dordrecht. De regie van het tv-spektakel over het lijden en de dood van Jezus Christus ligt donderdagavond in handen van regisseur David Grifhorst. Gewapend met negentien camera's probeert hij het evenement zo goed mogelijk in beeld te brengen.

"Als je kijkt bij het podium en ziet wat er allemaal staat, is het gewoon een speeltuin", zegt Grifhorst. "We hebben negentien camera's. Dat zou me een aantal jaar geleden nog heel erg hebben benauwd, maar gaandeweg leer je dat steeds beter in te delen."

Een deel van de cameraposities is van tevoren bepaald, maar een groot deel bepaalt de regisseur ook pas ter plekke. "Cameramensen worden daar gek van, want die moeten heel gauw veranderen tussen beeld dat ze móeten halen en het zelf kijken wat er gebeurt", legt Grifhorst uit. "Dan roep ik altijd tegen ze: Ik heb liever dat je honderd shots maakt en dat er dan één de mist in gaat, dan dat je ze allemaal heel vlak en netjes maakt."

Vertrouwen

Het evenement wordt donderdagavond live uitgezonden op NPO1. Fouten kunnen dus niet hersteld worden. Maar Grifhorst heeft vertrouwen in zijn team. "We werken met zulke goede mensen, die blijkbaar in staat zijn om anderhalf uur topniveau te bieden. Ik denk dat dat te maken heeft met dat ze durven, dat ze het zien als een soort feest en honderd procent hun eigen ding kunnen doen", legt hij uit. "Ik stuur ze wel, maar jij bent de cameraman. Jíj moet het shot maken. Als je dan met al dat mooie speelgoed mag werken, is dat het leukste wat er is."

Bijkomend mazzeltje: Pasen valt een stuk later dan vorig jaar. "We beginnen bij het 'magic hour': dan is de zon onder, maar de lucht nog blauw. We gaan dus heel langzaam de nacht in. Eigenlijk heb je dan 'the best of both worlds': een heel tof dagbeeld en een heel tof nachtbeeld."