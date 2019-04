Rotterdamse atletiektrainer vrijgelaten in afwachting van proces

De van misbruik verdachte atletiektrainer Jerry M. is voorlopig vrijgelaten. Dat heeft de rechter in Rotterdam besloten.

M. heeft zijn paspoort moeten inleveren, zodat hij niet kan vluchten. Ook mag hij niet in de buurt komen van zijn slachtoffers. Daarnaast moet de verdachte, die werkte als buschauffeur, contact houden met de reclassering.

De 59-jarige Rotterdammer werd begin april opgepakt. Hij heeft ruim twee weken vastgezeten.

De man zou sinds de jaren tachtig als atletiekcoach talloze pupillen hebben misbruikt. Dat gebeurde onder meer bij CAV Energie in Barendrecht. Tegen hem is in vier zaken aangifte gedaan.

Het is nog niet bekend wanneer M. voor de rechter moet verschijnen. Hij dient dan wel te komen, zo is afgesproken als één van de voorwaarden voor zijn vrijlating.