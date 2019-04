'We staan als stad stil bij het lijden van Jezus'

Het kruis in The Passion Rotterdam Foto: ANP

Hij heeft schoudervulling gemaakt, zo zwaar is het enorme lichtgevende kruis dat donderdagavond door de straten van Dordrecht zal gaan. 253 kilo in totaal en Henk-Jos van Leeuwen is één van de achttien mensen die dat kruis zal dragen.

De Dordtenaar vindt het heel bijzonder om van die groep deel uit te maken. "Het is niet zomaar wat en niet iedereen kan het doen." Je had bijvoorbeeld al de juiste lengte nodig. "Ik loop op L3, als derde vooraan", vertelt hij.

Dat enorme kruis door de krappe straatjes van Dordrecht tillen wordt nog een hele uitdaging. "De weg is ook niet altijd vlak en soms is het gewicht nogal groot. Dat dragen is best zwaar." Een lijdensweg zou hij het niet willen noemen, maar last van zijn schouder heeft hij wel. "Voor vanavond heb ik wat schoudervulling gemaakt, voor tussen het kruis en mijn schouder."



Fysieke pijn

Toch waardeert hij die fysieke pijn wel. "In het verhaal van Jezus zit lijden en diepte, dat is wat het een realistisch verhaal maakt. Dat ik die fysieke pijn ook voel, dat realisme, dat vind ik bijzonder. Jezus heeft rondgelopen op aarde en voor ons geleden, en daar staan we nu als stad bij stil."

Het thema 'Je bent niet alleen' wordt volgens Van Leeuwen uitgedragen met dat kruis. "Dat kruis draag je namelijk ook niet alleen, we doen het samen."

Kruis

Radiomaker Henk Van Steeg beaamt de belangrijke rol van het kruis in The Passion. "In voorgaande jaren liep ik mee in de processie, dat vind ik echt een van de mooiste plekken. Dat zijn mensen die heel bewust kiezen om het verhaal niet vanaf de bank mee te maken, maar die heel bewust met hun verhaal naar dat kruis komen." Wat er rond dat kruis gebeurt 'maakt indruk'.

Zelf heeft hij dit jaar de rol van discipel acht op zich genomen, maar The Passion interesseert hem al langer. "Ik vond het altijd moeilijk, hoe ik met het Paasverhaal om moest gaan. The Passion heeft me geholpen een stap dichterbij het verhaal te komen."