Recordoverslag in haven Rotterdam

In totaal werd 123,9 miljoen ton aan goederen overgeslagen in het eerste kwartaal van 2019. Dat was een stijging van zo'n vijf procent ten opzichte van de 117,8 miljoen ton uit dezelfde periode vorig jaar. "Het jaar 2019 is uitstekend begonnen", reageert Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam op de cijfers.

In het eerste kwartaal van 2019 werd 1,8 miljoen ton LNG overgeslagen: 143 procent meer dan een jaar eerder. Volgens Castelein bevestigen deze cijfers dat Rotterdam zijn centrale positie in de opslag en doorvoer van containers en LNG versterkt.

De afname van minerale olieproducten is vooral te wijten aan minder handel in stookolie. De lagere staalproductie in Duitsland leidde in de Rotterdamse haven tot minder overslag van ijzererts. De lage kolenprijs zorgde er juist voor dat daar meer van werd ingekocht en voorraad werd opgebouwd.