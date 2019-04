Samen ontbijten tegen de eenzaamheid

Het was even wachten, maar om 9 uur konden de broodjes aangesneden worden

Croissantjes, beignets en paasstol: twintig ouderen en vrijwilligers lieten het zich donderdagochtend goed smaken in het Gastenhuis in Dordrecht. Het paasontbijt werd aangeboden door Nobel's Brood uit Dordrecht in het kader van de campagne #jebentnietalleen.

Met dit initiatief haken de gemeente, lokale ondernemers en de kerken aan bij het thema van The Passion, dat dit jaar #jebentnietalleen is. Allerlei projecten worden bedacht om mensen met eenzaamheid uit het slop te halen. Zo bedacht Nobel's Brood het paasontbijt voor de ouderen in het verzorgingshuis.

"Maar eigenlijk hoop ik dat het een soort estafette zal worden van ondernemers die meewerken aan dit soort initiatieven", laat bakker Frans Nobel weten. "Dan kunnen we met elkaar zorgen dat er elke maand iets wordt georganiseerd voor kwetsbare of eenzame Dordtenaren."

Mevrouw Aly Houwing, bewoner van Het Gastenhuis, schaart zichzelf niet onder de kwetsbare ouderen. "Ik heb een hele lieve familie achter me, hoor!", vertelt ze, terwijl ze een hapje neemt van een plak koek met honing.



Toch moet ze toegeven dat ze zich soms weleens herkent in het beeld van Dordtenaren die zich alleen voelen. "In de regel kan ik heel goed tegen eenzaamheid. Soms wat minder, maar dan pak ik gewoon mijn iPad of ik ga schilderen." Dat ontbijtje is desondanks gezellig: "Ja, het is een goed idee, leuk!"