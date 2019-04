Klaas van Kruistum over The Passion: 'Het draait om de verhalen van mensen'

Klaas van Kruistum vertelt op Radio Rijmond over zijn rol als verslaggever in The Passion

"Dat is waar het om draait, de verhalen van de mensen", vertelt Klaas van Kruistum. Donderdagavond neemt hij de rol van verslaggever op zich in The Passion in Dordrecht, waarbij hij mensen in de processie zal gaan bevragen.