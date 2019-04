Rotterdammers lopen uit voor Abdi Nageeye

In een hardloopwinkel in Rotterdam kwamen woensdagavond tientallen recreatieve hardlopers samen om te luisteren naar het verhaal van Abdi Nageeye. Nederlands snelste marathonloper ooit liep daarna ook nog met hen samen en had één les: 'Dat je sowieso een topsporter bij kunt houden. En geniet vooral van Rotterdam.'

Want Nageeye is sinds anderhalve week verkocht aan de stad. Tijdens de marathon verpulverde hij het Nederlands record. Hij liep 2 uur, 6 minuten en 17 seconden. Nageeye: "Ik liep net over de Erasmusbrug en had weer kippenvel. Dit zal altijd de rest van mijn leven bij mij blijven. Ik ben Rotterdam voor altijd dankbaar."

Onlangs verscheen er een boek over Nageeye. Met de opbrengsten daarvan wil hij dat kinderen in zijn vaderland Somalië veilig kunnen buitenspelen. "Na de oorlog van dertig jaar is het nu weer wat rustiger. Ik wil hoop en liefde voor de kinderen brengen. Toen ik in 1997 naar Den Helder kwam kon ik veilig buiten spelen. Dat is onwijs belangrijk."