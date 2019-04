HET OPKAMERTJE 14 april 2019

Liefde in tijden van robots

1. Huis- tuin- en keukenliedje – Wim Sonneveld

RELATIES

2. Gesmoorde kreet – Jiskefet

3. I wanna fuck you – Wim de Bie

4. Thirty year old women – Luke Escombe

5. Cohen & Co – Kwatsch



6. Korte liedjes competitie – Johan Hoogeboom & Katinka Polderman

NEDERLANDSTALIGE JAZZ

7. Zonder jou – Johan Hoogeboom

8. Mijn hartenvrouw – Thijs Maas

9. The perfect match – Theo Nijland

10. Hij doet ’t niet – Johan Hoogeboom

11. Long and lonesome road – Blackbird

12. Come di - Paolo Conte

13. Bip Bop Link – Paul McCartney