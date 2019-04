ARCHIEF RIJNMOND 14 april 2019 - Loterij

Het begon ermee dat er onheilspellende breuken trokken in de tegelvloer in onze slaapkamer in het souterrain. Dat zagen we al een paar jaar geleden voor het eerst, maar een half jaartje terug of zo werd het echt te erg. Hier was actie geboden.

Op de breuklijnen heb ik de boel open geboord om eronder te kijken en toen bleek dat de betonnen vloer met wapening en al ernstig aan het doorzakken was. Die vloer moest eruit.

Dat heb ik gedaan, met een pneumatische boorhamer. Daarna iets van zeven kuub puin afgevoerd en nieuwe balken ingehangen voor een compleet nieuwe vloer.

Slapen konden we daar natuurlijk eventjes niet. Samen met een buurman heb ik ons hele bed drie trappen op gesjouwd naar een kamer op de bovenste verdieping die lang geleden ook al eens slaapkamer is geweest.

Zo, dat schiep rust om het werk beneden af te maken zonder al te grote tijdsdruk.

Ergens tijdens dit proces zagen mijn vrouw en ik op tv iets voorbijkomen over een loterij met als hoofdprijs dertig miljoen euro - ik meen de Staatsloterij - wat aanleiding gaf tot het spelen van het populaire gezelschapsspelletje: wat zou je doen als je geld in overvloed had? Wat zou je doen als geld geen enkele belemmering vormde? Wat zou je doen met dertig miljoen?

Mijn vrouw antwoordde: ‘Dan zou ik het winkeltje hier drie deuren verder kopen, daar mijn atelier in inrichten en spullen in tentoonstellen die ik zelf maak.’

Mijn vrouw is enorm speels en creatief. Ze heeft toen ze al in de dertig was ook de kunstacademie nog gedaan.



Haar wensdroom zette in mijn hoofd een gedachtegang in werking, merkte ik een paar dagen later.

In ons souterrain hebben wij jarenlang die slaapkamer gehad waar ik dus aan bezig was. Daarnaast is een flink werkhok met gereedschap en van alles en nog wat. Dat hok is geen overbodige luxe. Want het onderhoud van het huis, verbouwingen en reparaties doe ik zo veel mogelijk zelf. Mijn vrouw en ik wonen weliswaar in een groot pand, het geld klotst niet tegen de plinten.

In dat werkhok had ik ook al eens een hele hoek ingericht waar mijn vrouw haar creativiteit kan botvieren. Ik heb daar een groot werkblad gemaakt met een elektrische figuurzaag en een kolomboor.

En ik dacht nu: als we nou boven blíjven slapen, ik al mijn klusspullen verhuis naar wat de slaapkamer was, waar de vloer nu dus nog van open lag, en we dat werkhok helemaal omvormen tot het gedroomde atelier en mini-museum van mijn vrouw dan hebben we voor aanzienlijk minder dan dertig miljoen precies voor elkaar wat mijn vrouw zou doen als ze de Staatsloterij won. En dat hebben we dan nog ín huis ook.

Toen ik mijn idee ventileerde, hoorde ik weinig tegenspraak.

Ja, ze vond het wel wat. En binnen een paar dagen had het idee in haar hoofd dusdanig wortel geschoten dat ik al nauwelijks meer terug kon, als ik dat al had gewild.

Dus daar zijn we nu. De vloer in voorheen de slaapkamer heb ik weer dicht. Die vloer is uiteindelijk maar het begin van een hele operatie gebleken. Het hele souterrain ligt nu overhoop. En we zijn er nog wel even zoet mee.

Maar ik verheug me op het eindresultaat.

Voor mijn vrouw en voor mezelf.

Ik doe mijn vrouw natuurlijk graag een plezier. Dat om te beginnen.

En ik zie in deze hele operatie iets van levenskunst. Iets van hoe je een diepgewortelde wens werkelijkheid kunt laten worden zonder dat je daar scheppen met geld voor nodig hebt.

Ik weet wel, wij zijn bevoorrecht dat we in een huis wonen met veel ruimte, en dat we ook wel íets kunnen besteden, en ik denk echt niet dat je alles kunt bereiken ‘als je maar wilt’ – dat lijkt me de geestelijke valkuil van mensen die door wat voor omstandigheden dan ook zelf succes hebben – ik denk wel dat je met wat creativiteit altijd een manier kunt vinden om, nou ja, een béétje op te schuiven richting je ideaal. Dat op elke schaal mogelijkheden zijn om je levenslot meer te laten zijn dan de uitslag van een loterij.



