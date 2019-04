Ontwikkelaar wil honderden woningen bouwen naast de Euromast

De Rotterdamse wethouder Kurvers (Bouwen) is positief over de plannen van een ontwikkelaar om een nieuwe woonwijk bij de Euromast te bouwen. Het gaat om zevenhonderd woningen aan de Parkhaven in Rotterdam.

Bij het initiatief zijn verschillende bouwbedrijven betrokken, zoals Heijmans, Vesteda en Woonbron. Kurvers heeft toestemming gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw aan beide kanten van de Euromast.

De woningen in het plan variëren qua prijs van sociale huur tot middelhuur. Ook is het de bedoeling om op de begane grond van de woongebouwen ruimte te geven aan cultuur, horeca en winkels, schrijft wethouder Kurvers. "De woningen komen overigens niet in Het Park zelf, maar aan de rand ervan."

Kurvers is blij met het plan van de ontwikkelaars: “De vraag naar huizen in Rotterdam is enorm. Ik wil snel meer huizen bouwen, deze collegeperiode start de bouw van 18 duizend huizen. Er werken veel mensen aan die plannen, maar er zijn plekken waar we nog niet aan bouwplannen werken, maar die wel geschikt zijn. Ik ben blij dat ontwikkelaars voor die locaties zelf met goede ideeën komen.”

In de tweede helft van mei organiseren de gemeente en de samenwerkende ontwikkelaars een informatieavond om te horen hoe de omwonenden naar de ideeën kijken.