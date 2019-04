Honderden kilo's cocaïne in verborgen ruimte bestelbus

De politie in Rotterdam heeft woensdagochtend 450 kilo cocaïne ontdekt. De drugs zaten verstopt in een verborgen ruimte van een bestelbus.

Bij de politie was informatie binnengekomen over de wagen met verdovende middelen. De bestelbus werd na onderzoek aangetroffen op de Vredenoordlaan in Rotterdam-Kralingen. De vermoedelijke eigenaar, een 40-jarige man uit Utrecht, is opgepakt en zit vast.

De auto is weggesleept en verder onderzocht. Daarbij werd in de verborgen ruimte 450 in plastic gesealde pakketten van ongeveer een kilo gevonden.