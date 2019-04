De robotvos in actie

Robotvos zet jacht op meeuwen op Rotterdamse daken in

Steeds meer steden hebben last van meeuwen. De bewoners van Rotterdam-Schiebroek bijvoorbeeld, zij zijn de overlast spuugzat. Om die overlast in de kiem te smoren, kunnen in de toekomst vossen worden ingezet. Geen echte, maar robots!

Vanaf 1 januari 2020 mogen meeuweneieren niet meer worden geschud om gezinsuitbreiding te voorkomen. Er zijn andere maatregelen nodig en de Rotterdammers Aad Nales en Frits Kleyn hebben daar het antwoord op ontwikkeld: een robotvos.

"De vos is de aartsvijand van de meeuw", vertelt Kleyn, bedenker van de vos. "De meeuwen herkennen het dier en weten gelijk dat hij eng is", vult Nales, van het bedrijf DoBots, aan.

De twee hebben een heuse elektrische vos ontwikkeld, die ervoor moet zorgen dat de overlast van meeuwen een stuk minder gaat worden. "Wanneer meeuwen in de broedperiode zitten, vertonen ze vaak agressief gedrag", legt Kleyn uit. "Het dier heeft zich nu op de platte daken in steden gevestigd, maar dat is vaak niet de juiste plek voor de meeuw."



Met de robotvos is het dan ook de bedoeling dat de meeuw wordt weggejaagd. "Dan kan het dier broeden op een meer geschikte plek."

Maart 2020 moet de vos op de markt komen, vertelt het duo. Met twee wielen van een hooverboard en een metalen karretje als onderstel doet het vaagjes denken aan een roomba, de stofzuiger die zelf de kamer zuigt. De vos kan namelijk ook zelf patrouilleren op het dak.

"Dag en nacht bewaakt de vos het fort, inclusief bewegende kop en staart." Het bouwsel, dat zo'n 25 kilo weegt, krijgt door middel van camera's een signaal als er een meeuw in de buurt is en gaat er dan gelijk op af. "De meeuw herkent zijn vijand en maakt dat hij weg is", aldus Nales.