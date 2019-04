Sparta zonder Rayhi; Kortsmit onzeker

Bart Vriends: 'Het liefst in goede doen met Sparta de nacompetitie in'

Sparta speelt vrijdagavond tegen Helmond Sport zonder Mohamed Rayhi. Hij viel afgelopen zondag tegen TOP Oss met een blessure uit en zat donderdag tijdens de training met een zak ijs op zijn been aan de kant. "Hij is de grootste afvaller voor de komende wedstrijd", meldt trainer Henk Fraser.

Ook doelman Roy Kortsmit heeft pijntjes. Die worden nog onderzocht, zegt Fraser. Als Kortsmit niet keept, dan is de kans groot dat Tim Coremans tegen Helmond Sport tussen de palen staat.

"Ik ben rekening aan het houden met de nacompetitie", zegt Fraser over het aanstaande duel tegen Helmond Sport. "Maar het feit blijft dat zo'n nederlaag van afgelopen zondag tegen TOP Oss (1-4, red.) invloed heeft op de sfeer. Na zo'n nederlaag mag je niet tevreden zijn, de teleurstelling was groot. Het feit is dat we ons niet kunnen veroorloven om wéér zo'n wedstrijd te spelen."

Nacompetitie

Omdat Ajax de halve finale van de Champions League heeft bereikt, is de kans aanwezig dat het competitieschema in de eredivisie wordt verplaatst. De KNVB heeft volgens Voetbal International aan de clubs opgeroepen om hierover te praten. Dat zou ook betekenen dat Sparta later aan de nacompetitie zou kunnen beginnen.

Fraser: "Ik heb ook wel wat meer begrip gekregen voor dit probleem. Ik heb de man van de wedstrijdzaken ontmoet. Hij geeft dan zijn kant van het verhaal. Soms kan je het simpelweg niet eens worden. Het is wél in het belang van het Nederlands voetbal."

Bart Vriends speelde al drie keer in de nacompetitie: driemaal namens Go Ahead Eagles en één keer voor Sparta. De verdediger promoveerde twee keer en degradeerde in de nacompetitie net zo vaak.

"De ervaring die ik heb gehad, is dat je beter in de positie kunt staan van de ploeg uit de eerste divisie. Een niveautje omhoog proberen te spelen, maar dan het liefst in goede doen. We waren in de aanloop naar de play-offs fantastisch in vorm toen we met Go Ahead Eagles promoveerden", zegt Vriends over de nacompetitie.

Kijk hierboven naar de volledige interviews met Henk Fraser en Bart Vriends met verslaggever Sjoerd de Vos.