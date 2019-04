Wedstrijden Feyenoord, Excelsior en Sparta verplaatst

Omdat Ajax in de halve finale van de Champions League staat, heeft de KNVB donderdag besloten om het competitieschema te veranderen. Dat betekent dat speelronde 33 van Feyenoord en Excelsior in de eredivisie van zondag 28 april naar woensdag 15 mei om 19:30 uur gaan. Ook de nacompetitiewedstrijden van Sparta worden naar latere momenten verschoven.

"Met alle clubs is nu dit besluit besproken, maar zij moeten dit uiteraard nog overleggen met de gemeentes en politie. We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is", staat op de website van de KNVB.

Feyenoord sluit het seizoen dus af met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Excelsior eindigt de reguliere competitie met een thuisduel tegen AZ.

Als Sparta tussen de nummers 2 en 5 van de eerste divisie eindigt, dan mag de Kasteelclub de eerste ronde van de nacompetitie overslaan. Onduidelijk is nog wanneer Sparta dan in de nacompetitie aan de bak mag. Het team van trainer Henk Fraser speelt op vrijdag 3 mei het laatste reguliere competitieduel bij Jong AZ.