Gratis af te halen: Emmauscollege in Rotterdam

"Als je iets niet meer gaat gebruiken verkoop het dan: dat is wat wij als examenkandidaten dachten over onze school", schrijven ze op Marktplaats. "Nu de laatste lesdag voor de examenklassen is aangebroken, hebben wij niet zo veel aan dit gebouw." Donderdag 18 april is de laatste lesdag voor vijf havo en zes vwo.

Daarom hebben ze besloten de middelbare school weg te geven, inclusief docenten en leerlingen. "Kom hem vandaag nog ophalen en dan krijg je hem gratis mee!"

'Bijzonder plekje in ons hart'

De examenkandidaten maken vervolgens nog 'reclame' voor het college. Zo prijzen ze de wegen waar al een jaar een verbouwing gaande is, hebben de muren 'kots'kleuren en zijn de kluisjes tamelijk onhandig.

"Al met al is dit een verschrikkelijke plek, maar de meesten van ons hebben er wel vijf tot zeven jaar moeten uitzitten. Dus heeft het een bijzonder plekje in ons hart. Laten we daarom van de laatste dag, de beste dag maken."

De advertentie staat sinds woensdagavond online en is al bijna duizend keer bekeken.