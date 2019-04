De politie heeft woensdagavond laat een drugslaboratorium ontmanteld in Bergschenhoek. Een 26-jarige Rotterdammer is opgepakt.

De inval was in een bedrijfspand aan de Weg en Bos, op een industrieterrein. Er lagen drugs, grondstoffen en er was apparatuur om synthetische drugs te maken. De drugs zijn vernield.