VIDEO: schattige kale egel Five in beeld

schattige kale egel Five in beeld

Egeltje Five is al haar stekels kwijt

Arme egel Five. Zonder stekels zit ze al anderhalve week bij de Egelopvang in Papendrecht. RTV Rijnmond ging langs en dat leverde ontroerende beelden op.

Egeltje Five zit al anderhalve week bij de Egelopvang in Papendrecht. Het dier is (op vijf stekels na) helemaal kaal, waarschijnlijk door een schimmelinfectie en schurft. "Om helemaal kaal te worden moet zo'n beestje al heel lang ziek zijn", legt dierenverzorger Kirsten van Doorn uit. De onbeschermde huid van de egel was ook nog eens verbrand door de zon.



"Je bent zo mooi", zegt Kirsten over Five. "Mooi lelijk noemen we dat." In plaats van de gebruikelijke zes weken, zal het diertje waarschijnlijk zo'n zes maanden bij de opvang moeten blijven. Daar is wel geld voor nodig, vandaar dat er een inzamelingsactie gestart is. Zodat de egel na een half jaar weer op eigen pootjes kan staan, met ook weer een nieuwe 'bos' stekels.