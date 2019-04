Feyenoord 'zeer ongelukkig' met verplaatsing Eredivisiewedstrijden

Met het reguliere competitieschema zouden de Rotterdammers het seizoen in de eigen Kuip afsluiten tegen ADO Den Haag. Tijdens deze wedstrijd zou er afscheid kunnen worden genomen van vertrekkend trainer Giovanni van Bronckhorst en aanvoerder Robin van Persie, die na dit seizoen stopt.

"Dat de KNVB de gehele voorlaatste speelronde, waaronder dus Fortuna Sittard – Feyenoord, wil verplaatsen is omdat de bond eraan vast wil houden om in de laatste twee speelrondes alle wedstrijden tegelijk te laten beginnen", laat Feyenoord weten. "Feyenoord is zoals veel andere clubs zeer ongelukkig met dit besluit en heeft dit ook nadrukkelijk aangegeven bij de bijeenkomst."

Feyenoord heeft in Zeist wel de optie van tafel gekregen om de laatste speelronde en daarmee de wedstrijd tegen ADO Den Haag te verplaatsen.