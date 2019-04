Rijnmond in 5 minuten: donderdag 18 april

Deze aflevering zien we hoe in Dordrecht de laatste puntjes op de i worden gezet voor The Passion. Donderdagavond worden 16.000 mensen verwacht in de stad.

Ook racen we Rotterdamse daken over met een robotvos. Dit 'dier' moet meeuwen verjagen. Ten slotte kijken we hoe het gaat met egeltje Five, die de egelopvang in Papendrecht werd binnengebracht zonder stekels.