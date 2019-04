Rotterdam in kopgroep nieuwbouwwoningen zonder gas

Steeds meer nieuwbouwwoningen worden gebouwd zonder aansluiting op het gasnet. In de eerste maanden van 2019 is voor 62% van alle nieuwbouwprojecten in de provincie Utrecht en Zuid-Holland geen aardgasaansluiting meer aangevraagd. In Rotterdam was 90% van de aangevraagde aansluitingen gasloos en in Capelle aan den IJssel 98%, blijkt uit een overzicht van netbeheerder Stedin.