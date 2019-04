Bonte vaarstoet haalt geld op voor Sophia Kinderziekenhuis

Twintig versierde schepen vormden donderdagavond een bonte optocht op de Nieuwe Maas in Rotterdam. 'Varen voor Sophia' heet het evenement waarmee de Stichting Vrienden van het Sophia geld ophaalt voor de beste zorg voor zieke kinderen in het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis.

Onder de vaartuigen waren onder meer de Pannenkoekenboot, het historische zeilschip de 'Helena', een drijvende bok en de raderstoomboot De Majesteit. In de laatste voeren 75 jonge patiëntjes mee, samen met hun ouders. In totaal voeren duizend mensen mee met de stoet.

Voor de drie-jarige Julia was meevaren geen optie. Chrisje Seijkens van de organisatie: "Zij was helaas te ziek om mee te varen, maar haar vader en zusje waren gelukkig wel aanwezig op de Majesteit. Die kunnen haar zo thuis vertellen hoe bijzonder het was."

Met het nieuwe evenement hoopt de organisatie het verschil te maken. "We hebben geen idee hoeveel we gaan ophalen", zegt Chrisje, "maar honderdduizend euro zou natuurlijk super zijn!" Daarnaast hoopt de organisatie op aandacht voor het Sophia en de Rotterdamse haven.

De vaartocht startte om 18:00 uur en duurde ruim twee uur.