17-jarige Rotterdamse trekt mes bij meidenruzie in Beverwaard

Een ruzie tussen een groep jonge meiden aan de Loevesteinsingel in Rotterdam-Beverwaard is donderdagavond uit de hand gelopen. Eén van de meisjes trok een mes, daardoor raakte een ander meisje lichtgewond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer had ook wat krassen op haar jas. De politie heeft een 17-jarig meisje uit Rotterdam opgepakt.

Vijf kilometer verderop werd bij een andere ruzie aan de Lange Hilleweg in Rotterdam-Bloemhof ook een mes getrokken. Twee jongens raakten in gevecht. Eén van hen is met verwondingen door een omstander naar het ziekenhuis gebracht. Hij is gehecht en mocht daarna weer naar huis.

Een 17-jarige Rotterdammer is met behulp van omstanders aangehouden en wordt verhoord.