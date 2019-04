Bewoners uiten zorgen en verdriet na dodelijke brand Hilledijk

Een bewonersbijeenkomst over de dodelijke brand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid trok donderdagavond enkele tientallen bewoners. Het overlijden van de 27-jarige Robert Hendrix is hard aangekomen in de buurt. De brandweer kondigde aan preventief te gaan controleren.

De avond begon met een minuut stilte voor het slachtoffer. "Het had mijn zoon kunnen zijn", zegt een bezoekster. "Dat maakte diepe indruk."

"We konden onze vragen stellen", zegt iemand anders. "Al had ik wel meer informatie verwacht. Wat is er nou precies gebeurd? Maar de politie wilde juist alleen maar dingen weten van ons."

Ook klinken er zorgen. "Ik woon op de derde etage, net onder het dak. Wat als het bij mij gebeurt? Moet ik ook springen zoals die man? Dan ben ik al dood voordat de brandweer komt."

Hij is duidelijk: "Ik maak me zorgen om mijn gezin en de buren. Eigenlijk wil ik een brandtrap."

Stadsmarinier Thijs Nederveen is onder de indruk van de avond. "Je hoort hoe hard het is aangekomen. Sommige mensen zagen het gebeuren en wilden wat doen voor het slachtoffer. Maar het was al te laat. Dat maakt op een mens heel veel indruk."

Over de zorgen over de brandveiligheid is hij duidelijk. "De brandweer was er vanavond ook. Zij gaan langs bij de mensen om preventieve maatregelen te nemen. Dat is waardevol en daar hebben de mensen baat bij."