Vier gewonden bij verkeersongeluk op Erasmusbrug

Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn drie auto's donderdagavond rond 21:30 uur betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Vier personen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, dat gaat de politie onderzoeken. Het ongeval op de rijbaan van Noord naar Zuid zorgde voor een flinke verkeersopstopping, ook verkeer dat richting centrum wilde werd tegengehouden. Even na 23:30 uur werd de brug weer vrijgegeven.

Bij de botsing was wat benzine vrijgekomen, de brandweer heeft het opgeruimd.