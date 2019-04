Neptunus alleen aan kop na overtuigende zege in Amsterdam

De honkballers van Neptunus hebben goede zaken gedaan in de Hoofdklasse. De ploeg van coach Ronald Jaarsma won op bezoek bij L & D Amsterdam met 9-2 en is daarmee alleen koploper.

Tot de uitwedstrijd in Amsterdam stond Neptunus samen met diezelfde ploeg aan kop in de Hoofdklasse. De Rotterdammers maakten donderdagavond het verschil in de zesde inning. Daarin scoorde Neptunus vijf van de negen punten.

Neptunus heeft nu veertien punten uit zeven duels en staat daarmee twee punten boven L & D Amsterdam.