Dordtenaar opgepakt voor vliegen met drone boven The Passion-publiek

Een 29-jarige man uit Dordrecht is donderdagavond rond 21:15 uur aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een drone boven het publiek van The Passion in het centrum te hebben laten vliegen.

Agenten zagen de drone landen in de tuin van een woning dichtbij het Maartensgat. Daar werd de verdachte opgepakt, zijn telefoon is ook in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de luchtvaartpolitie. De man kan een boete van honderden euro's krijgen.