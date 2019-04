Toon van Helfteren al volop bezig met volgend seizoen bij Feyenoord Basketball

Vanaf augustus is Toon van Helfteren de nieuwe coach van Feyenoord Basketball, donderdagavond was hij in het topsportcentrum aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd van zijn toekomstige werkgever tegen Donar uit Groningen (66-82).

Van Helfteren was in het seizoen 2007-2008 al eens eerder actief als coach in Rotterdam, en vindt zichzelf wel bij de stad passen. "Rotterdam is de stad van de harde werkers, daar schaar ik me graag onder. Hard werken, normaal doen en dan maar kijken waar je terechtkomt", vertelt Van Helfteren.

De oud-bondscoach is al volop bezig met aankomend seizoen. "Ik ga goed bekijken waarom er dit seizoen onder de maat gepresteerd is. Uiteraard hoop ik voor volgend seizoen ook wat andere jongens binnen te brengen."

"Door mijn tijd als bondscoach, ook bij Jong Oranje, ken ik een behoorlijk aantal jonge jongens. Ik heb al wat jongens gebeld om te zeggen dat ik weer in de Eredivisie ga coachen. Ik heb goede hoop dat ik een paar van die jongens binnen kan brengen, maar als Donar bijvoorbeeld ook belt kan Feyenoord Basketball daar financieel natuurlijk niet tegenop", besluit Van Helfteren.

Bekijk hierboven de gehele interviews met Toon van Helfteren en technisch directeur van Feyenoord Basketball Armand Salomon.