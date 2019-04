Feyenoord Basketball in Topsportcentrum onderuit tegen Donar

Onder toeziend oog van toekomstig coach Toon van Helfteren is Feyenoord Basketball er niet in geslaagd een goed resultaat te boeken tegen Donar. De Groningers pakten in de eerste helft al een riante voorsprong en zegevierden uiteindelijk met 66-82.

Vooral in het tweede kwart kon Feyenoord niet op tegen het scorende vermogen van Donar. De bezoekers gingen daarin naar een voorsprong van achttien punten. Uiteindelijk speelde Feyenoord nog een goede slotfase, maar kwam het niet meer in de buurt van Donar.

"We begonnen niet heel slecht, maar we konden niet reageren toen zij echt vol druk begonnen te zetten", vertelt Robert Krabbendam. "Ik denk dat er vandaag wel meer ingezeten had. Aan de andere kant, we komen als team uit een mindere periode. Het is een beetje een transitiejaar, met de naamsverandering en de moeizame chemie tussen spelers en de vorige coach."

Bekijk hierboven het gehele interview met Robert Krabbendam, waarin hij ook ingaat op de play-offs en toekomstig coach Toon van Helfteren.