Eieren en fluitende vogels in Chris Natuurlijk

Het is lente en paasweekend. Wat doe je dan? Dan ga je op zoek naar eieren, maar eigenlijk vooral naar fluitende vogels. In deze tijd van het jaar zingen de mannetjes volop om vrouwtjes te trekken waarmee ze een nestje kunnen maken. Van fitis tot roodborst, in de natuur langs de Nieuwe Merwede zingen de vogels uit volle borst. Thomas van der Es, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, heeft zijn eerste koekoek nog niet gehoord dit jaar, maar dat kan ieder moment gebeuren.

Meld scholeksters op het dak

Scholeksters broeden steeds vaker op platte daken in de stad, in plaats van aan de kust of in weilanden. Onderzoekers willen weten waarom. Dus heb je een scholekster op het dak gezien, geef het door op scholeksterophetdak.nl . Chris Natuurlijk gaat kijken op het Henegouwerplein in Rotterdam. Onderzoeker Rafael Martig heeft een melding gekregen dat daar een paartje scholeksters is gezien.

Maastunnel soppen voor fijnstof

Je ziet het niet, maar het is er wel: luchtverontreiniging. Annemarie Piscaer en Iris de Kievith maken luchtverontreiniging zichtbaar met servies , gekleurd met fijnstof uit Rotterdam. Met een emmer en een sopje verzamelen de ontwerpers fijnstof dat op vieze plekken in de stad is neergeslagen. Dit voorjaar is het experiment in een nieuwe fase beland. In de meest vervuilde straten van Rotterdam helpen vrijwilligers mee met het "oogsten" van fijnstof. Chris Natuurlijk gaat mee om te zien hoe vies de zuidzijde van het Maastunneltracé is.

Kom je mee?

De Rotterdamse illustratrice Francien Verhulst van Grootzus en kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper hebben de handen ineengeslagen en samen het boek Kom je mee? gemaakt. Het gaat over een jongen die zijn kat mist. Maar het is meer dan dat. Chris Natuurlijk is mee gekomen naar de poezelige boekpresentatie in de Doelen Studio in Rotterdam.

