Scholeksters op het dak? Geef het door!

Scholeksters broeden steeds vaker op platte daken in de stad. Onderzoekers willen weten waarom en schakelen de hulp in van de bewoners van de stad.



Van oorsprong broeden scholeksters langs de kust of in weilanden, maar steeds vaker komt de zwart-witte vogel met zijn lange oranje-rode snavel naar de stad om te broeden op platte daken. Over deze nieuwe manier van broeden is nog maar weinig bekend.

De Stichting Onderzoek Scholeksters (SOS) wil graag in kaart brengen waar scholeksters op daken broeden en vraagt iedereen om waarnemingen van scholeksters op daken door te geven op s choleksterophetdak.nl . Met het onderzoek hopen biologen de scholekster te kunnen helpen.

Scholeksters op het Henegouwerplein?

Onderzoeker Rafael Martig heeft een melding gekregen van een paartje scholeksters bij het Henegouwerplein in Rotterdam. Hij hoopt dat hij op het dak van het daar gevestigde Marnix Gymnasium mag kijken, maar dat is niet mogelijk.

Gelukkig duikt ineens een scholekster op bij het grasveld voor het plein. "Wat een toeval, hij komt net aanvliegen. Wat leuk!", zegt Martig opgetogen.

De bioloog denkt dat scholeksters het hogerop zoeken omdat het veiliger is en omdat hun eieren niet opvallen tussen het grind op de platte daken. "Bij het Henegouwerplein zijn bovendien grasvelden waar ze wormen en larven van langpootmuggen kunnen vinden."

Martig vindt de scholekster een hele mooie en interessante vogel. "Ze kunnen heel oud worden, wel veertig jaar. Dus daarom is het ook zo alarmerend dat hun aantal zo sterk afneemt."

De afgelopen dertig jaar is ongeveer zeventig procent van de populatie verdwenen. "Maar het lijkt erop dat ze het in de stad beter doen, dus daarom zijn we wel benieuwd of de stad de laatste strohalm is voor de scholekster."

