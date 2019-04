Onbekenden beschieten winkel Rotterdam-Feijenoord

Een winkel in de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Feijenoord is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. Rond 04:30 uur hoorde iemand schoten en belde de politie.

De politie trof vervolgens zes kogelinslagen aan in de ruit van een winkel. Ook werden er kogelhulzen gevonden.

Wie geschoten heeft, is nog onduidelijk. Er is nog niemand opgepakt. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt. De politie doet momenteel verder onderzoek in de straat.

Schietpartij

Een maand eerder werd een man neergeschoten in de Oranjeboomstraat. Hij overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een 23-jarige man uit Rotterdam zit vast vanwege betrokkenheid bij de dood van deze 46-jarige man.