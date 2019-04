Hellevoetsluis gaat door met 'Patatweg'

De vrachtwagens die de aardappels aan het bedrijf aanleveren rijden nu nog door de bebouwde kom van Hellevoetsluis. Hoewel er geen ongelukken de afgelopen jaren zijn gebeurd, zegt de gemeente dat de huidige situatie gevaarlijk is. Het gaat om een weg door een wijk met veel schoolgaande kinderen.

Omwonenden zijn fel gekant tegen de komst van de nieuwe weg, waarvoor keuze is uit twee tracé's. Zij vrezen voor verstoring van de rust in de polder. Ook gaat een variant van de weg vlak langs een camping. De boer van het wie het land is waarover de weg moet lopen, peinst er niet over om zijn grond te verkopen.



De 'Patatweg' maakt onderdeel uit van een gebiedsvisie waarbij ook een veld met zonnepanelen en nieuwbouw hoort. Farm Frites betaalt aan dit plan mee.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis betreurde de snelheid waarmee het plan - onder meer vanwege subsidieaanvragen - is opgevoerd. De raad gaat dit evalueren.