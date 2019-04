Cordemans bereikt unieke mijlpaal: 2000 'strike-outs'

Honkballer Rob Cordemans heeft in de wedstrijd van zijn club L & D Amsterdam tegen zijn voormalige werkgever Neptunus een uniek record neergezet. De Schiedamse pitcher gooide voor de 2000e keer in zijn carrière een speler uit met drie slag.

In de vierde inning zetten Cordemans zijn record neer, waarna een groot applaus volgde. Vorig jaar verbeterde hij al het vorige record van Bart Volkerijk, die in totaal 1948 keer een slagman een 'strike-out' gaf.

De 44-jarige werper is bezig aan zijn 26e seizoen in de hoofdklasse. De volgende mijlpaar is al in zicht: hij is nog zes overwinningen verwijderd van de 200e zege als honkballer in de hoofdklasse.

Overigens won Cordemans de wedstrijd waarin hij zijn record neerzette niet. Het werd in Amsterdam 9-2 voor het Rotterdamse Neptunus.