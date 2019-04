Tieners organiseren klimaatmars in Rotterdam: 'mensen doen nu nog niet genoeg'

Twee jonge meiden uit Rotterdam zetten zich in voor een beter klimaat. Laila (12) en Robin (11) organiseren zaterdagmiddag op het Heemraadsplein in Rotterdam een klimaatmars. "Natuurlijk weten wij minder dan volwassenen, want we hebben minder levenservaring. Maar wij kunnen dit ook best organiseren", zeggen de twee.

Zo is er een vergunning geregeld via de gemeente, hebben de twee een megafoon aangeschaft en hebben ze inmiddels verschillende besprekingen achter de rug over wat ze gaan zeggen tijdens de mars. Ook zijn er flyers in de buurt opgehangen en is social media gebruikt om de klimaatmars onder de aandacht te brengen.

'Straks is het te laat'



De mars start zaterdag om 13:00 uur bij het Heemraadsplein. Daarna worden twee rondjes rond de Heemraadssingel gelopen. "We moeten nu iets doen, want straks is het te laat", verklaart Laila het initiatief. "Mensen doen nu nog niet genoeg."

De meiden zijn geïnspireerd door Greta Thunberg, een Zweedse klimaatactiviste van zestien jaar. Op het meelopen van kinderen in klimaatmarsen wordt door verschillende mensen kritiek geuit. Zo zouden kinderen die meedoen, worden opgestookt door volwassenen. Die mening delen de meiden niet. "Wij zijn niet opgestookt door onze ouders, ze ondersteunen het juist", zegt Robin.

Spandoeken



Laila en Robin hebben spandoeken gemaakt voor zaterdag. 'Liever groen dan poen', 'Zeg nee tegen CO2' en 'Stop CO2 before it stops you', is erop te lezen. Eerder liepen ze al mee met andere klimaatmarsen. "Dan sta je daar tussen al die mensen met een bord, dat is wel cool", zegt Laila.

Hoe druk het zal worden op het Heemraadsplein, weten ze nog niet. "We willen minimaal twintig mensen. Mensen in onze vriendenkring hebben al aangegeven om te komen", zegt Robin. "Kom protesteren voor het klimaat en laat je mening horen!", besluit Laila in een laatste oproep.