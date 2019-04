Zonder Bach geen Passion

Het is nog niet klaar met The Passion. Sterker nog: de klassieke Passion wordt vrijdag pas uitgevoerd in onder meer Rotterdam. Goede Vrijdag geldt namelijk als Passiedag, de dag waarop sinds jaar en dag componist Johann Sebastian Bach centraal staat.

Die Passion spreek je overigens anders uit dan het tv-spektakel The Passion, donderdag in Dordrecht. Hier mag 'ie namelijk op z'n Frans. "Met de Passions van Bach heeft de musicus de vier evangeliën op muziek gezet. Die evangeliën vertellen de verhalen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, en hun visie op het leven van Jezus", vertelt Bach-Kenner Merlijn Kerkhof.



Alleen de Matthäus- en Johannes-Passion zijn bewaard gebleven, waarvan de Matthäus de bekendste en langste is. Het stuk duurt gemiddeld 160 minuten. "Er is in Nederland een traditie waarin jaarlijks de Matthäus-Passion gezongen wordt", vertelt Kerkhof. "Eigenlijk is dat best uniek: in andere Europese landen wordt dat niet op deze schaal gedaan."

Toch wordt dit jaar in de Doelen in Rotterdam niet de meest bekende, maar de 'kleine' Johannes van zo'n honderd minuten opgevoerd. "De muziek van de Johannes is niet minder dan die van de Matthäus", vindt Kerkhof. "Bach levert geen zesjes af, hoor." Volgens hem wordt de Matthäus meer gewaardeerd omdat je het stuk simpelweg vaker hoort. "Dat beklijft dan."

Maar of het nou de Johannes- of de Matthäus-Passion is, is Kerkhof om het even. "Als er maar Bach klinkt, dit is wel wat Pasen compleet maakt."