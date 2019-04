Rijnmond Staat Stil met Wim van Zanten

Wim van Zanten is een bijzondere jongen en dat is hij. Eens sleet hij zijn dagen cel en inrichting, tot hij het licht zag. De oud-hooligan van Feyenoord bekeerde zich in 2004 tot het Christendom en beloofde nooit meer misdrijven te plegen. Zou dat lukken?

Ik besloot hem als verslaggever te volgen, 15 jaar lang. Hoe zou het Wim vergaan in de wereld van het evangelie? Zou hij ooit nog in de cel geraken? Het antwoord is: hij werd uiteindelijk weer door de politie opgepakt, maar dat had alles met zijn geloof te maken.

Het begon allemaal in september 2004, een mailtje van ene Wim, die tot dan bekendstond als 'Wim van Z.' Voor galg en rad opgegroeid in het Witte Dorp in Rotterdam West had hij alles gedaan wat God had verboden. Maar dat werd anders: hij liet zich dopen in evangelisch centrum de Kandelaar/Europoort aan de Nieuwe Binnenweg.

Badkuip

Als verslaggever van Radio Rijnmond stapte ik die zondagochtend in een mij onbekende wereld: Ruim duizend man in een zaal, waar meerdere personen kopje ondergingen in een badkuip en daarmee een nieuw leven aanvaardden. Onder hen was Wim van Zanten.

De haren nog nat beloofde hij plechtig in de microfoon dat hij nooit meer het criminele pad op zou gaan. "Dan zou ik Jezus verraden." De 15 jaren die volgden, waren daar een bewijs van. Een tumultueuze periode, vol drama, wonderlijke gebeurtenissen, evangelische blijheid en bekeringen.

Een samenvatting is bijna ondoenlijk. Een kleine bloemlezing. Wim van Zanten verloor zijn vrouw Carin, maar hertrouwde, met Karin. Ze kregen Eva. Natuurlijk. "De moeder der moeders. Het is een wondertje. Prijs de heer."

Zijn 'coming-out' op Radio Rijnmond leidde tot landelijke bekendheid. Wim moest lezingen houden in het hele land. Hij probeerde anderen tot geloof te brengen. "Dat is wat Jezus van mij verwacht. Dat ik andere discipelen ga maken."

Ajax-hooligan

Zijn huzarenstukje? De bekering van Ajax-hooligan Chris. "Ik was het evangelie aan het verkondigen in Haarlem en toen wilde een Ajaxsupporter met mij knokken. Die zag mijn Feyenoord-tatoeages. Ik begon over Jezus en wist hem te raken." Chris: "Wim tegenkomen was het mooiste in mijn leven. Ik heb nu ook voor Jezus gekozen."

Wim van Zanten begon zich als uitverkorene te zien. "Als een van de 144.000. Met een zegel." Hij verdiepte zich in theorieën over het einde der tijden. "Als je om je heenkijkt, dan zie je de tekenen." Het leidde in 2013 tot argwaan bij een wijkagent in zijn woonplaats Schiedam en enkele instanties: Wim werd opgepakt , uit angst dat hij zijn gezin wat zou aandoen om Het Einde te bespoedigen.

De ME die binnenvalt, alsof oude tijden herleefden. "Ik denk dat mijn verleden heeft opgespeeld. Volkomen onterecht: ik had niets misdaan en was ook niets van plan."Als snel was hij weer thuis. "Ik heb zelfs een schadevergoeding van 10.000 euro gekregen. Maar ik had liever gezien dat burgemeester Lamers zijn excuses had aangeboden." De gemeente Schiedam wil niet op de affaire terugkomen.

Apocalyps

Van Zanten voelde zich een gekruisigde. Het tastte zijn geloof niet aan. In tegendeel. In september 2017 barricadeerde hij zijn huis en sloeg drank en voedsel op. Wereldwijd werden apocalyptische verschrikkingen verwacht. Wim en Karin waren er ook van overtuigd.

Ruim een jaar later zijn de hekken in de tuin weg. De voedselvooraad is er nog. "Er is sindsdien toch wel wat in de wereld gebeurd." Wim van Zanten is nog altijd 24 uur per dag met het geloof bezig. Regelmatig vertelt hij zijn levensverhaal op scholen, op campings, in kerken en andere zaaltjes.

Na 15 jaar rond ik het af. Een slotgesprek. Een terugblik. Op een bijzonder mens en een bijzondere periode. Met de hamvraag: is hij 'clean' gebleven? "Ja. Ik heb nooit meer wat crimineels gedaan. We gaan gewoon door tot de dag dat Jezus ons komt halen."

Rijnmond Staat Stil op Goede Vrijdag. Over zonde, bekering, lijden, kruisiging en het rechte pad.

Voor het hele interview, klik boven op de blauwe tegel.