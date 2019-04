Proef om overlast vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport te beperken

Het gaat om vliegtuigen van Transavia die over Rotterdam vliegen om vanuit het zuiden op Schiphol te landen. Die komen nu nog niet over een nauwkeurige, vaste route aangevlogen. Deze vliegtuigen hebben voorrang op vliegtuigen die naar Rotterdam The Hague Airport moeten.

De 'kisten' die bestemming Rotterdam hebben, moeten daardoor vaak alsnog laat voor een andere route kiezen. Dan vliegen ze over andere bewoonde gebieden wat leidt tot klachten bij omwonenden. Zij bellen dan vaker de Milieudienst Rijnmond (DCMR). ''Het leidt tot drie keer zoveel meldingen dan bij het gebruik van een andere Schipholbaan", schrijft de DCMR in het verslag 2018 over RTHA .

De vliegtuigen van Transavia beschikken al wel over de techniek om nauwkeuriger een vaste route te bepalen, maar die wordt nog niet gebruikt. Het is nog onduidelijk wanneer de proef wordt gestart.

In het verslag over 2018 (periode november 2017-oktober 2018) steeg het aantal meldingen over het geluid van vluchten naar RTHA tot bijna 35 duizend. Dat was al eerder bekend gemaakt.



Een club van vaste melders (35) nam 25 duizend klachten voor hun rekening. Het aantal andere melders steeg tot 1469.