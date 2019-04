Gepassioneerde 'vinyljunkies' gevolgd in documentaire

In platenzaak Demonfuzz Records wordt dagelijks gezocht naar nieuwe platen

Elsbeth van Noppen maakte een documentaire over de eindeloze zoektocht van deze zogeheten vinyljunkies

Sommige muziekliefhebbers kunnen maar geen genoeg krijgen van het eindeloos speuren naar platen. Zo ook in platenzaak Demonfuzz Records op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Elsbeth van Noppen maakte een documentaire over de eindeloze zoektocht van deze zogeheten vinyljunkies. "Ze komen om hun honger te stillen."

Lang heeft Van Noppen niet hoeven zoeken naar deze junkies. "Iedereen heeft wel een zekere verslaving in die winkel", legt ze uit. Eigenaar Erwin Zimmerman erkent dat. "Vooral bij de mannen ziet je het. Dan komen ze binnen en snellen ze gelijk naar de bakken met platen. En de vrouwtjes lopen er dan achteraan en groeten vriendelijk."

Toch bedoelt Van Noppen het niet negatief. "Het is sowieso een soort geuzennaam, dat vinyljunkies. Ik vind het juist heel mooi dat ze een passie hebben en daar volledig voor gaan. Het voegt echt iets toe in hun leven, het zorgt ervoor dat ze op pad gaan en anderen ontmoeten." Ze vindt het vinyl sowieso een mooi onderwerp: "Beeld en muziek komt op een prachtige manier samen. En het heeft iets nostalgisch, terwijl het ook echt van nu is."



Voor zowel Van Noppen als Zimmerman is muziek belangrijk in hun leven. Zimmerman koopt bijvoorbeeld al vanaf zijn negende platen. "Het is een uit de hand gelopen hobby, je blijft maar meer willen", zegt hij.

Volgens Zimmerman is vinyl ook nooit weg geweest. Volgens hem komt er nu alleen een ander publiek op af. "Vroeger kwamen er dj's die platen kwamen scoren, maar die draaien nu van stickies. Laatst had ik een meisje binnen die alleen een foto van de muur kwam maken en toen weer weg was. Voor Instagram denk ik", zegt hij.

Er komen steeds meer jonge mensen in zijn zaak, die het leuk vinden om een plaat te kopen. "Ze vinden het hip om te hebben. Soms hebben ze niet eens een platenspeler om het op te luisteren."

Op Eerste Paasdag om 17:00 uur wordt de documentaire Vinyljunkies uitgezonden op TV Rijnmond.