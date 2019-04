Ondernemers rond Euromast niet blij met plan woonwijk

Ondernemers rond de Euromast voelen zich overvallen door de plannen voor een nieuwe woonwijk aan de Parkhaven. "Teleurstellend dat we dit via de media moeten vernemen. We hadden op zijn minst vooraf geïnformeerd kunnen worden, het heeft immers grote consequenties voor onze bedrijfsvoering", aldus Stephanie Vermerris van Zwarte Zwaan Events.

Wethouder Bas Kurvers maakte gisteren bekend dat een ontwikkelteam van bouwbedrijven zevenhonderd woningen wil bouwen naast het Park bij de Euromast. Het gaat om tien appartementencomplexen, links en rechts van de toren. Het Park zelf blijft ongemoeid, verzekert de wethouder.

Zwarte Zwaan Events ontwikkelt veel activiteiten rond de Euromast. Zo is het bedrijf eigenaar van de midgetgolfbaan aan de rand van het park. Maar de firma exploiteert ook de Pannenkoekboot, Segway Tours, de amfibiebusboot Splash Tours, restaurant de Zwarte Zwaan en Café Ech Wel (voorheen Scorpio). Allemaal gesitueerd in de directe omgeving van de Euromast.

Vermerris: "De ontwikkeling is goed voor de stad, maar als ik de plaatjes mag geloven, moeten wij hier zeker weg met de golfbaan. Het is te vroeg om nu al over mogelijkheden voor een vervangende locatie te spreken, als we zelf nog niet geïnformeerd zijn. Maar hier ligt het hart van onze onderneming. Het raakt ons dus zeker."

Prachtig

Positiever klinken de geluiden uit de Euromast. Commercieel-manager Brianne Pols vindt de plannen op het eerste gezicht prachtig en vertelt dat de directie al eerder van het initiatief op de hoogte is gesteld. "We wachten het nu verder af. Eerst kijken wat er echt gaat gebeuren, voor we onze mening verder formuleren."

Overbuurman Johan van der Linden heeft zijn mening wel al klaar. "Een onzalig plan", aldus de exploitant van de Berenboot en partyschip De Ameland, eveneens aan de Parkkade. "Wij hebben gisteren een mail gekregen van de gemeente. Als we vragen hebben, mogen we contact opnemen om de plannen in te zien. Dat zijn we zeker van plan."

Hij gaat er vanuit dat hij met zijn schepen kan blijven liggen aan de Parkkade. "Maar ik vind op voorhand dat de Euromast vrij moet blijven staan, zonder woningbouw ernaast."

Droomlocatie

De nieuwe wijk is een initiatief van projectontwikkelaar Era Contour, samen met Heijmans, J.P. van Eesteren, Vestede en Woonbron. Twee jaar lang heeft de ontwikkelcombinatie aan dit plan gewerkt. Ze noemen het een droomlocatie. Ook wethouder Bas Kurvers (stedelijke ontwikkeling) is enthousiast. Zijn opdracht is om 18.000 woningen te bouwen.