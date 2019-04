Bermbrandjes langs de A15 bij Arkel

Langs de A15 ter hoogte van Arkel woeden vrijdagmiddag meerdere bermbrandjes. Dat meldt de brandweer in Gorinchem. Het verkeer op de A15 heeft in beide richtingen te maken met vertragingen.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse om de branden te blussen. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. De berm brandt tussen de snelweg en de Betuweroute in.

Vanuit knooppunt Deil richting het westen is de vertraging rond 12:30 uur opgelopen tot 24 minuten. In de andere richting gaat het om enkele minuten vertraging.