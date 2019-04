Feyenoord Supportersvereniging baalt van verplaatsing speelronde

Doordat Ajax op dinsdagavond 30 april de halve finale van de Champions League speelt, moest de KNVB het competitieschema aanpassen. Maar volgens FSV De Feijenoorder is het verschuiven van een hele speelronde een slecht alternatief. Ravenhorst: "Als supporter moet je je agenda omgooien. Op een woensdagavond naar Fortuna is gewoon niet fijn. We snappen dat het een hele knappe prestatie van Ajax is, maar welke offers moet je maken? Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst moeten nu in Sittard in plaats van de eigen Kuip afscheid nemen en dat is voor ons too much."

Het is een lastige situatie. Ook de KNVB had geen rekening gehouden met de Europese successen van de Amsterdammers. In de reglementen staat dat de laatste twee speelrondes tegelijkertijd gespeeld moeten worden. Ravenhorst heeft een alternatief. "Verplaatst alleen Ajax en PSV. Dat heeft minder impact voor de andere clubs. Het is ook niet makkelijk, maar moet je daar nou een hele ronde voor verplaatsen?"