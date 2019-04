Van wasmiddel en woksaus naar wonen en werken in Vlaardingen

De Reseach & Development afdeling van Unilever kondigde eind 2016 aan de activiteiten te verplaatsen naar Wageningen. In het najaar moet die verhuizing gereed zijn.

Driehonderd woningen

Van Adrighem heeft donderdag met de gemeente Vlaardingen een intentieverklaring ondertekend om het Unilever-terrein gezamenlijk te ontwikkelen. Mogelijk komen er zo'n driehonderd woningen. Verder wil het Brielse kranenbedrijf de offshore-tak uitbreiden aan de waterkant.

Hoeveel geld met de verkoop is gemoeid, is niet bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat een deel van de Unilever-gebouwen blijft staan. In die gebouwen wordt waarschijnlijk woon- en werkruimte gerealiseerd. Mogelijk worden er ook nog woningen bijgebouwd.

Laboratorium

Het laboratorium van Unilever aan de Olivier van Noortlaan verdwijnt in ieder geval. Daar werden voedingsmiddelen ontwikkeld, getest en verbeterd. Margarine, soepen, sauzen, deodorant en wasmiddelen van bekende merken werd in het lab onder de loep genomen.

In 1994 kwam het laboratorium in opspraak door de ontwikkeling van Omo Power. Het middel bleek zo sterk dat er gaten ontstonden in wasgoed. Unilever stopte toen de productie.