Nog één keertje genieten: Dordrecht beleeft The Passion (in samenwerking met RTV Dordrecht)

Dordrecht stond donderdag voor even in het middelpunt van de belangstelling. Het tv-spektakel The Passion, over het lijden en de dood van Jezus Christus, werd door 20 duizend mensen bezocht. Meer dan 2,3 miljoen mensen keken op tv naar het evenement.