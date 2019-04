Moniz zoekt confrontatie met spelers

Ricardo Moniz in de aanloop naar de wedstrijd tegen Willem II.

Excelsior-trainer Ricardo Moniz heeft in de belangrijke week voor de Kralingers met wedstrijden tegen Willem II en ADO Den Haag de boel op scherp gezet.

Moniz stond vrijdag bijna twee en een half uur met zijn selectie op het trainingsveld in de aanloop naar het treffen met bekerfinalist Willem II. Moniz schuwde de confrontatie niet met zijn spelers en legde vaak het spel stil om spelers terecht te wijzen. Onder andere Dennis Eckert, Denis Mahmudov en Mikael Anderson kregen er verbaal van langs.

'Ik denk dat het mijn plicht is die confrontatie te zoeken. Ik sta aan hun kant, maar moet wel zorgen dat ze de top halen. Als spelers meer mogelijkheden hebben dan dat ze eruit halen heb ik daar een hekel aan'. aldus Moniz.

'Het gaat om Excelsior en dat begrijpen die jongens. Er is er geen een bij die dat verkeerd opneemt. Ik ben maar een trainer, maar ik moet ze leren dat ze ook de confrontatie met zichzelf zoeken zodat ze er 100 procent uithalen. Ik zou een slechte trainer zijn om die confrontatie's uit de weg te gaan', zei de gedreven Moniz na afloop van de training.

De interim-trainer van Excelsior beschikt over een volledig fitte selectie. Excelsior-Willem II begint zondag om 12:15 en is live te volgen via Radio Rijnmond.