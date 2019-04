OM: Maassilo-dreiger deed zich voor als terrorist

De 24-jarige Brabander, die ervan wordt verdacht in 2017 te hebben gedreigd met een terreurmisdrijf in de Maassilo in Rotterdam, wordt niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man is geen verdachte meer in de zaak.

Uit het onderzoek is gebleken dat de man niet de intentie heeft gehad om een terroristisch misdrijf te plegen. Hij wilde terroristen opsporen, waarbij hij zichzelf heeft voorgedaan als terrorist. De man kwam tijdens zijn zoektocht in contact met een man in Spanje, van wie hij dacht dat het een terrorist was.

Om deze man te kunnen ontmaskeren, heeft hij in chatgesprekken met de man gesproken over het plannen van een aanslag in de Maassilo. Die informatie bereikte Nederland, waarna de man op donderdag 24 augustus 2017 in zijn woning werd aangehouden.

Ook is uit het onderzoek gebleken dat de man in Spanje zich met dezelfde intenties had voorgedaan als terrorist.