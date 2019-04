Clasie geen tweede aanvoerder meer bij Feyenoord

Jordy Clasie is niet langer meer de reserve-aanvoerder van Feyenoord. De middenvelder ging met veel misbaar het veld af tegen Heracles en voerde zowel na de wedstrijd als maandag een gesprek met Giovanni van Bronckhorst. Eric Botteghin is doorgeschoven als tweede aanvoerder na Robin van Persie.

Van Bronckhorst reageerde duidelijk op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ. "We hebben als club Jordy een boete gegeven. Ook aan Nicolai. Ik merkte gelijk na de wedstrijd hoe emotioneel Jordy er doorheen zat. Ik heb nog even apart met hem gezeten. Heb begrip voor zijn situatie, maar niet voor zijn gedrag. Jordy is geen tweede aanvoerder meer."

Volgens de trainer van Feyenoord is het verplaatsen van de uitwedstrijd bij Fortuna vervelend, maar niet meer dan dat. "We moeten ons aanpassen, maar dat is bijzaak. Mijn afscheid in Sittard is geen issue voor mij. Mijn laatste wedstrijd in de Kuip is wel speciaal."

Cuco Martina en Jeremiah St. Juste sluiten weer aan bij de selectie. Robin van Persie is fit genoeg om in de basis te starten. Ook gaf Van Bronckhorst aan met veel plezier te hebben gekeken naar Ajax in de Champions League. "'Ajax heeft mij niet verrast. Ze zijn verdiend door naar de halve finales en kunnen de Champions League winnen. Het wordt voor Nederlandse clubs steeds moeilijker om je te kwalificeren voor Europees voetbal. Maar door Ajax is het wel iets makkelijker geworden. Hun presentaties gaan de hele wereld over."