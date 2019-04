ProRail stelt aannemer ultimatum na stilleggen bouw reizigerstunnel

De reizigerstunnel moet het station toegankelijk maken voor iedereen. Reizigers met een lichamelijke beperking kunnen tot nu toe alleen het middelste perron van het station bereiken door onder begeleiding van treinpersoneel via een overpad over de sporen te gaan.

De aannemer legde het werk in Gorinchem begin februari stil. Op de plek waar ze heistellingen wilden plaatsen, bleken diepe putten te zitten. Voor Ballast kwam dit als een verrassing, maar volgens ProRail staan de putten ook op de tekeningen die het bedrijf voor aanvang van de bouw heeft gekregen.

De aannemer claimt verlies te lijden door deze 'verrassing' en vraagt daarom om meer geld dan in het contract is afgesproken. De reizigerstunnel zou eigenlijk in de tweede helft van dit jaar af zijn. ProRail eist nu dat het bouwbedrijf het werk voor 2021 afmaakt.